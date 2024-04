Fine del Ramadan, il Vescovo di Treviso: «Guardiamo insieme alla pace»

Una volta ancora il Vescovo di Treviso, Michele Tomasi, a nome di tutta la diocesi ha inviato una lettera di vicinanza alla comunità musulmana residente nella Marca in occasione della festività di Eid al-Fitr mubarak, ovvero la fine del Ramadan: «In questo giorno di grande festa per voi, vi siamo vicini insieme a don Bruno Baratto, incaricato ai rapporti tra cristiani e musulmani nella nostra diocesi».

La lettera di auguri del Vescovo si è aperta anche a un messaggio molto importante rivolto alla comunità musulmana: «È sempre più preoccupante in questi giorni il crescere dei conflitti, a tutti i livelli, soprattutto quando prendono la forma di guerre atroci, che fanno aumentare il rischio di un conflitto globale. Riconosciamo con dolore che a loro sostegno talvolta vengono impiegate anche motivazioni religiose, distorcendo il senso più profondo delle nostre tradizioni spirituali. Come ripete papa Francesco: “Nessuna guerra è santa, solo la pace è santa”. Sappiamo bene che la pace è un dono divino ma, allo stesso tempo, affidato alla responsabilità di tutta l’umanità. Pur consapevoli che possiamo influire solo in parte molto piccola alla soluzione di guerre fra gli Stati, tuttavia siamo chiamati a prenderci cura della pace nella nostra vita quotidiana, nella nostra preghiera e anche nei rapporti tra le nostre comunità religiose» scrive il Vescovo Tomasi.

«Cari fratelli e sorelle musulmani, uniamoci per spegnere il fuoco dell’odio, della violenza e della guerra, e accendiamo invece la dolce candela della pace, attingendo alle risorse per la pace che sono presenti nelle nostre ricche tradizioni umane e religiose. Impegniamoci con sempre maggior tenacia nel chiedere a Dio di convertire il cuore e le azioni nostre e di tutti coloro che hanno maggior potere al mondo, affinché le scelte e i comportamenti siano sempre più orientati alla costruzione della pace e del bene comune a tutta l’umanità, a partire dalle nostre relazioni di ogni giorno. Un caro augurio a tutti e a tutte voi, per un giorno di festa capace di risvegliare la speranza, il desiderio e l’impegno della pace».