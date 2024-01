Fine vita, in Veneto la legge non passa e torna in commissione

Sono le 18 e 36 quando il presidente del consiglio regionale Ciambetti dichiara chiusa la lunga discussione che ha animato il dibattito riguardo il voto sulla legge del fine vita. Sono stati davvero numerosi gli interventi. Il Veneto è la prima regione in Italia a esprimersi su questo. Alla legge si è arrivati su impulso dell'associazione Luca Coscioni che ha raccolto oltre novemila firme in tutta la regione.

Sono cinque gli articoli da votare. I primi due non passano nonostante i 25 voti favorevoli. Sono invece 23 i contrari, 3 gli astenuti e un consigliere risulta assente. La seduta viene interrotta perché prima di sottoporre al voto il terzo articolo Ciambetti convoca tutti capi gruppo nella sala dei leoni. «L'articolo 2 è parte fondamentale della legge. Senza quello la legge non regge. Quando non è approvata una parte fondamentale della legge il progetto bisogna rinviarlo alla commissione», spiega Ciambetti. «Tecnicamente adesso devo mettere al voto il rinvio per il progetto di legge numero 217», dice. Ancora qualche minuto e poi annuncia: «Il consiglio approva». Tutto da rifare quindi, ma non da buttare come ha fatto intendere proprio il presidente del consiglio. «Grazie per l'alta discussione di oggi», ha detto prima di congedare i consiglieri. Servivano 26 consiglieri a favore per il passaggio della legge regionale per la quale non sono stati presentati emendamenti.

Le reazioni

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), commenta tra i primi il rinvio in commissione della legge sul fine vita dopo il voto del consiglio regionale veneto: «Zaia è stato battuto, il suo è stato un azzardo sciocco. Il rinvio in commissione serva al Governatore per ragionare su come non si possa esporre anche il suo partito ad un tradimento delle radici anche cristiane tante volte proclamate e sbandierate. Non si baciano i rosari, non si invoca la protezione di Maria, per fare poi comunella con Marco Cappato e la sua cultura dello scarto». Soddisfazione anche da parte del coordinatore regionale veneto, Massimiliano Zannini: «Quasi cinque milioni di veneti sarebbero stati oltraggiati dall’approvazione della legge voluta da Cappato. Ora si volti pagina».

Sono trascorsi pochi minuti dalla mancata approvazione del disegno di legge di iniziativa popolare promosso dall’associazione Coscioni, in tema di fine vita, al Consiglio regionale del Veneto, ed Erika Baldin non nasconde la propria amarezza. «Soprattutto per le persone sofferenti che vengono penalizzate da questo esito -esordisce la capogruppo del MoVimento 5 Stelle- e che continueranno a vedersi negata la possibilità di un commiato liberatorio, tutelato, riconosciuto e non clandestino». La consigliera parla di «un giorno triste per il Veneto, che avrebbe potuto essere la prima Regione a normare la materia, dopo la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, la quale metteva in guardia dal vuoto normativo e invitava le assemblee delle elette e degli eletti a legiferare in merito». Decisive sono state le assenze, alcune sicuramente tattiche, e le astensioni: «C’è chi ha deciso di non decidere -accusa Baldin- assumendosi una grossa responsabilità nei confronti delle oltre novemila cittadine e cittadini veneti che hanno sottoscritto il disegno di legge. Io stessa avevo autentificato le loro firme ai banchetti». Un iter che l’esponente del M5S ha seguìto fin dai suoi inizi: «Nel maggio 2023 avevo presentato una mozione, approvata a larga maggioranza, che impegnava la Regione a garantire un percorso oggettivo e rapido, e a promuovere il principio della libertà di scelta, astenendosi da interventi ideologici al fine di condizionare la volontà delle persone stesse. Nei mesi scorsi avevo chiesto più volte alla maggioranza di inserire la trattazione del progetto di legge nel calendario dei lavori d'aula. Oggi sarebbe stato possibile perfezionare tale iter, aggiungendo diritti e possibilità, senza togliere niente a nessuno. Invece i persistenti conservatorismi l’hanno avuta vinta, sia per la défaillance delle sedicenti voci liberali e moderate, che ormai sono acquattate sotto l’ombrello della destra più retrograda; sia per il voto della consigliera Anna Maria Bigon, la quale si è assunta la responsabilità di dividere il fronte progressista delle opposizioni». L’impegno per i diritti però non viene meno: «La battaglia non finisce qui - conclude Baldin - e il MoVimento 5 Stelle si impegnerà in Parlamento per ottenere finalmente una norma statale, evocata dalla sentenza della Corte Costituzionale. Intanto ringrazio immensamente l’associazione Luca Coscioni, le sue attiviste e attivisti veneti, per aver sollevato il tema ed essersi dati da fare nei territori, fino a un passo dalla vittoria. Grazie anche alle oltre novemila persone che si sono riconosciute in questo testo, e che avrebbero meritato una risposta differente, laica e contemporanea dalla politica regionale. Le prime faglie nel monolite culturale delle destre diventeranno crepacci, è solo questione di tempo ma il futuro arriverà anche qui».