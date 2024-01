Fine vita, Zaia non esclude una circolare per uniformare le Ulss del Veneto

Suicidio medicalmente assistito: il presidente del Veneto, Luca Zaia, non esclude una circolare per uniformare le aziende sanitarie del territorio in merito ai tempi di risposta ai malati terminali che ne facciano richiesta.

«Dobbiamo verificare se si può fare - ha specificato -. Quella sulle tempistiche è una valutazione concreta, ma in assenza di una legge si possono dare solo delle indicazioni». In merito alle pratiche ricevute in Veneto, sei in tutto (due accettate e quattro rifiutate), «debbo dire che le risposte sono state comunque celeri», ha precisato il governatore, per poi aggiungere: «Penso che nessuno abbia fatto moral suasion nei confronti dei comitati etici: credo che quando arriva una pratica come questa, una persona con un minimo di dignità e buon cuore capisce che c'è una persona dall'altra parte che sta soffrendo». È stato Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, promotrice della proposta di legge di iniziativa popolare, a chiedere una mossa a Palazzo Balbi all'indomani della bocciatura giunta dal consiglio: «Ora la giunta regionale - aveva spiegato - ha la piena responsabilità, in attesa di una normativa regionale, di stabilire delle procedure specifiche. Può farlo, ad esempio, attraverso una circolare di giunta, come succede in Puglia». Per Cappato, la giunta «ha il dovere di dare risposte alle persone che soffrono e chiedono di verificare le condizioni per essere aiutate a morire: questo è il nostro esplicito invito, non solo all'amministrazione veneta, ma a tutte le Regioni italiane».

«Cure palliative insufficenti»

«Al di là del nostro convinto no alla proposta di legge sul suicidio assistito, oggi dobbiamo occuparci del potenziamento delle cure palliative che appaiono del tutto insufficienti per la qualità della vita che abbiamo il dovere di salvaguardare dall’inizio alla fine».

A dirlo sono i consiglieri regionali del gruppo di Fratelli d’Italia Daniele Polato, Enoch Soranzo, Tommaso Razzolini, Lucas Pavanetto, Joe Formaggio, insieme all'assessore regionale Elena Donazzan (FdI) co-organizzatori dell’evento “The care day” su cure palliative e fine vita che si è tenuto questa mattina a Palazzo Ferro Fini. «Un momento di confronto trasversale e dialogo aperto con la società civile e in particolare con tanti referenti di associazioni, moderato dall’avvocato Domenico Menorello, coordinatore della rete “Ditelo sui Tetti”, per approfondire l’attuale situazione in cui si trovano le persone malate e fragili: è emersa, in base ai dati esposti dagli esperti, la totale insufficienza delle cure palliative» continuano gli esponenti di Fratelli d’Italia.

«È nostro dovere fare tutto il possibile per accompagnare in modo sereno e dignitoso il fine vita naturale, combattere la paura della solitudine, dell’abbandono, della percezione, pericolosa, di essere un peso per la comunità. La vita è sacra, è un bene inviolabile, va difesa sempre in tutte le sue fasi e in ogni condizione - conclude il deputato FdI Maddalena Morgante -. Continueremo a lavorare per eliminare la sofferenza ma non il sofferente».