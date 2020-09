Treviso Basket, la curva resta chiusa: I Fioi dea Sud disertano il Palaverde

In merito all’apertura parziale del Palaverde, vogliamo comunicare che i Fioi non intendono, come gruppo, assistere alle partite, fino a quando non ci potrà essere una riapertura della Curva Sud e si possa sostenere la nostra squadra secondo le nostre abitudini.

«Per noi, il Palaverde può esistere solo con il tifo organizzato - scrivono i tifosi in una nota condivisa sui social - per cui, a malincuore, abbiamo deciso di aspettare che la situazione diventi maggiormente gestibile e tale da garantire una vita sportiva più regolare. Ovviamente, non faremo alcuna prevendita ed invitiamo gli interessati ad utilizzare i canali che la società metterà a disposizione. Alla società, tutto il nostro sostegno morale ed un ringraziamento per la perseveranza con la quale stanno cercando di mantenere viva la passione verso questa nostra splendida creatura. Siamo certi che il giorno verrà, e sarà un’emozione unica ed indescrivibile trovarsi di nuovo tutti assieme per tifare per i nostri colori».