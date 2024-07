Simonetta Rubinato entra nella presidenza nazionale Fism

Simonetta Rubinato è stata eletta tra i membri della Presidenza nazionale della Federazione italiana scuola materne. Dopo l'elezione del neopresidente Luca Iemmi, avvenuta il 22 giugno scorso, il Consiglio nazionale della FISM - punto di riferimento per circa novemila realtà educative frequentate da quasi mezzo milione di bambini - si è riunita oggi, 19 luglio, a Roma, presso il Palazzo di Via della Pigna per la seduta di insediamento che ha visto l'elezione dei nuovi organi statutari.

Nata a Treviso il 22 dicembre 1963, residente a Roncade, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova, iscritta all’Ordine degli avvocati di Treviso, esercita l’attività professionale in materia di diritto di famiglia e successioni. Dopo essere stata Sindaco di Roncade per due mandati e parlamentare, dal 2020 è presidente della Fondazione Città di Roncade. Nell’aprile 2022 ha dato la sua disponibilità a guidare la Fism provinciale di Treviso, una realtà che associa 205 scuole dell’infanzia e 60 nidi di ispirazione cristiana della Marca trevigiana. Simonetta Rubinato si occuperà della delega al sistema integrato Zero-Sei anni.