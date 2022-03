Fiume Soligo, lavori terminati: «Messo in sicurezza Borgo Stolfi»

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori curati dalle strutture regionali sul fiume Soligo a Pieve di Soligo. «Dopo una da parte del Comune lo scorso dicembre - spiega l’assessore Gianpaolo Bottacin - il personale tecnico del nostro Genio civile si è subito recato in sopralluogo constatando all’altezza del Borgo Stolfi un sifonamento che interessava un tratto della briglia sul fiume».

La situazione rappresentava un potenziale pericolo per la stabilità dell’opera e l'incolumità dei cittadini. Il basso livello idrometrico ha permesso l’immediata esecuzione dei lavori in sicurezza per operatori e mezzi d’opera, è stato quindi avviato nell’immediato un intervento per il consolidamento e la sistemazione delle opere idrauliche danneggiate.

«Si tratta di un intervento da 250mila euro - conclude l'assessore - attraverso cui è stato realizzato un diaframma strutturale immediatamente a monte della briglia, per impermeabilizzare la struttura stessa, con un sovrastante materasso in roccia. Lo stesso intervento è stato esteso all’intero sviluppo dell’opera idraulica onde evitare nuovi cedimenti. Un piccolo ma prezioso intervento - conclude Bottacin - attraverso cui si è potuta consolidare l’opera esistente, ripristinando il necessario livello di funzionalità idraulica richiesto dal fiume».