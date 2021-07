Miglior sito Internet: 1° premio per Fkdesign al concorso nazionale della pubblicità

Nella XXV edizione del Premio Mediastars concorso nazionale che individua i migliori progetti di pubblicità e comunicazione, Fkdesign, agenzia di comunicazione di Castelfranco Veneto, si è aggiudicata ben cinque riconoscimenti per tre progetti. Durante la premiazione, avvenuta mercoledì sera presso lo Spazio WOW Museo del Fumetto a Milano, l’agenzia di Castelfranco Veneto ha conquistato il Primo Posto per il migliore sito web Categoria Corporate - Sezione Internet realizzato per Greenatural, produttore di detergenti ecologici e biologici di Resana. “Il sito web realizzato per Greenatural – ha spiegato Federico Frasson, managing director di Fkdesign, associata UNA – è stato studiato per comunicare alle persone i valori fondanti del brand: ecologia, rispetto e responsabilità. Un forte appello a rispettare il pianeta attraverso il messaggio chiave ‘Today for Tomorrow’, agire oggi per un futuro migliore. Per dialogare con i consumatori, attualmente, è fondamentale comprenderne le esigenze, ma soprattutto la loro evoluzione”.

Inoltre, tra i riconoscimenti, una Special Star sempre per la Direzione Creativa del sito di Greenatural, due Special Star per il progetto social per la buona alimentazione realizzato per Caseificio Tomasoni e una Special Star per il nuovo linguaggio grafico costruito per Eclisse, azienda produttrice di controtelai. Una vittoria di cinque premi avvalorata da una competizione intensa che ha visto come concorrenti oltre 500 progetti, 222 professionisti coinvolti e una giuria estesa con 12.987 mail inviate per votare i migliori lavori.

“Questi riconoscimenti per noi rappresentano un’ulteriore conferma di quanto fatto finora e ci danno prova che la creatività unita alla strategia e alla disciplina sono lo strumento vincente per permettere ai nostri clienti di ottenere grandi risultati – continua Frasson - Quando il tuo progetto diventa una 'Stella Speciale' significa che il primo step è stato raggiunto, ossia quello di aver creato qualcosa di veramente distintivo. Il secondo step è verificarne l’efficacia sul mercato, perché la creatività non basta nel nostro lavoro, si deve conciliare con gli obiettivi di business. Il lavoro di squadra e il confronto quotidiano sono il nostro mezzo per creare le migliori strategie per le aziende".