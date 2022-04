Omicidio a Pieve di Soligo, sabato il flashmob per Adriano Armelin

Nonostante il divieto del sindaco di Pieve di Soligo, la Questura di Treviso ha autorizzato il flashmob per Adriano Armelin annunciato da Lega e Fratelli d'Italia per sabato 2 aprile, alle ore 10, davanti al municipio del paese.

Una mobilitazione contro la violenza, in ricordo dell'anziano rapinato e seviziato dal presunto omicida Mohamed Boumarouan. Solo se domani saranno celebrati i funerali dell'83enne, la mobilitazione verrà rimandata. Mohamed Boumarouan, il 36enne residente a Moriago della Battaglia in carcere per l'omicidio preterintenzionale dell'anziano, avrebbe agito sotto l'effetto di alcol. Il marocchino, recluso nel penitenziario di Treviso, ha incontrato mercoledì 30 marzo il proprio l'avvocato, Filippo Viaggiano. Infine non è escluso che, entro la prossima settimana, all'interno dell'abitazione dove è avvenuto il fatto di sangue si rechi il Ris di Parma per un sopralluogo.