«Lanciamo una raccolta fondi per l'assistenza legale a Fleximan»

«Fleximan, il misterioso giustiziere che nelle ultime settimane ha distrutto più di dieci rilevatori di velocità nella nostra regione, non è nient’altro che la reazione popolare all'attacco che le istituzioni stanno portando alla mobilità privata. Ztl sempre più grandi, blocchi alla circolazione, limiti di velocità assurdi e il numero più alto di autovelox fra tutti i Paesi europei: sono tutte imposizioni che puntano a ridurre o addirittura negare l’utilizzo dell’auto di proprietà a fasce sempre più ampie della cittadinanza attraverso una pressione insostenibile sui portafogli»: con queste parole inizia l'attestato di solidarietà da parte del movimento politico Pro Italia.

Proseguono da Pro Italia: «È in questo scenario che emerge la figura di Fleximan: un contesto in cui tante, troppe amministrazioni taglieggiano gli automobilisti con questi dispositivi e mascherano la bieca volontà di far cassa dietro a una retorica insopportabile su ambiente e sicurezza. Certo, quella di Fleximan è una condotta criminale, al di fuori di ogni legittimità giuridica. Ma è pur vero che le sue gesta costituiscono il simbolo di una rivendicazione che ha piena legittimità politica. Per questo le sezioni venete di Pro Italia da oggi lanciano una raccolta fondi per sostenere le spese legali che il nostro misterioso corregionale dovrà affrontare una volta che sarà identificato dalle forze dell’ordine e portato a processo. Molti commentatori sui social media descrivono Fleximan come l'eroe che non ci meritiamo ma di cui abbiamo bisogno. Per quanto questo racconto possa far storcere il naso ai benpensanti, per noi di Pro Italia una cosa è certa: Fleximan merita una difesa degna della sua fama».