Marmista e imprenditore, Treviso dà l'addio a Florenzo Bisetto

«Forte e fragile allo stesso tempo, come il marmo che tu hai sempre tanto amato. Ciao papà ti abbiamo sempre ammirato nella tua forza, nella tua dignità di uomo, ti ameremo per sempre. Vola alto come hai sempre fatto nella tua vita, senza mai calpestare nessuno».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con queste commoventi parole l'azienda Fb Marmi ha voluto dare l'ultimo saluto a Florenzo Bisetto, storico marmista trevigiano per anni impiegato nell'azienda di Via Daino a Treviso. Bisetto è mancato all'affetto dei suoi cari nella giornata di sabato 8 agosto. Aveva 84 anni. Ha vissuto una vita dedicata alla passione per il marmo e all'amore per la famiglia. Lavoratore d'altri tempi, l'umiltà e la riservatezza erano doti che lo descrivevano alla perfezione. Oggi la Fb Marmi è gestita dal figlio di Florenzo, Franco, che dal padre, fondatore dell'azienda, ha ereditato la passione per la lavorazione del marmo, tenendo sempre alto il nome di Fb Marmi nel panorama delle aziende locali specializzate nel settore. Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute si erano aggravate, portandolo al decesso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Quella di Bisetto è una grande perdita per il mondo dell'imprenditoria trevigiana: lo piangono la moglie Maria, i figli Monica, Loredana e Franco, oltre alle sorelle e alle adorate nipoti. I funerali saranno celebrati domani, martedì 11 agosto, alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Treviso.