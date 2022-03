Malore fatale nei campi, addio al patron del panevin di Arcade

Un intero paese piange in queste ore la scomparsa di Florindo Cecconato, "Nino" per gli amici. Venerdì 18 marzo il 75enne ha perso la vita per un malore fatale che l'ha colpito mentre era al lavoro nei campi.

Ad Arcade Cecconato era una vera e propria istituzione. Presidente per 33 anni della locale sezione degli Alpini, a lui si deve la fama del panevin più grande della provincia di Treviso in grado di radunare migliaia di persone in paese prima dell'arrivo del Covid. La sua scomparsa è stata una tragedia improvvisa difficile da accettare per quanti avevano conosciuto il suo spirito solare, determinato ma sempre disponibile. Insieme al fratello Silvano aveva aperto in paese la Cecconato impianti, impresa di termoidraulica gestita oggi dai familiari. Una delle sue soddisfazioni più grandi era stata quella di aver ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica. A piangerlo oggi la moglie Franca, i figli Andrea e Katia, i nipoti Davide e Gregorio, il fratello Silvano con Marisa, amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato lunedì 21 marzo alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Arcade. Eventuali offerte saranno devolute al gruppo Alpini di Arcade. Dopo la cerimonia funebre la salma di Florindo sarà cremata.