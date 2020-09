Focolaio Covid al San Giacomo, 19 contagi nel reparto di Medicina

Stop a nuovi ricoveri nel reparto di Medicina dell’ospedale San Giacomo a Castelfranco Veneto. Nelle scorse ore 19 persone sono risultate positive al test del tampone. Si tratta di 6 pazienti su 74 (quattro asintomatici trasferiti nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto e due con lievi sintomi spostati in Malattie infettive a Treviso); 1 medico su 12; 2 infermieri su 22; 10 operatori sociosanitari su 24.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", alla luce di questi numeri la direzione dell'Ulss 2 ha deciso di chiudere, almeno per i prossimi dieci giorni, l'intero reparto del San Giacomo mettendo in isolamento i 19 positivi. I pazienti che si negativizzeranno nei prossimi giorni verranno dimessi di volta in volta liberando l'Unità di Medicina. L’ipotesi è che il focolaio sia partito da un operatore contagiato da una persona esterna al reparto di Medicina. Per fortuna i numeri dei contagi e l'asintomaticità di quasi tutti i positivi fanno ben sperare che, finito il periodo di quarantena, il reparto possa tornare Covid-free così com'è successo per il focolaio dell'azienda Aia di Vazzola dove la situazione è tornata alla normalità proprio in questi giorni.