Focolaio Covid dopo il viaggio ad Assisi: salgono a 36 i positivi

Cresce il focolaio Covid scoperto giovedì 16 dicembre dall'Ulss 2 nella zona di Conegliano. Restano 92 le persone coinvolte nel cluster ma aumentano i positivi che sono passati dai 24 di ieri ai 36 di oggi.

Una sola persona è ancora in attesa di ricevere l'esito del tampone molecolare. 55, invece, i contatti stretti finiti in isolamento dopo il viaggio ad Assisi effettuato la scorsa settimana dai partecipanti del gruppo "Presepio artistico Parè di Conegliano", tra cui figura anche il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Resta ricoverato in terapia intensiva il paziente di 78 anni, vaccinato con una sola dose, ritenuto "caso indice" del cluster. La maggior parte dei positivi è asintomatica: solo alcune persone hanno sintomi lievi per i quali sono seguiti a domicilio.