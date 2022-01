Covid, sei positivi alla "Menegazzi": stop agli accessi per una settimana

Covid in casa di riposo: negli ultimi giorni sei persone sono risultate positive al virus all'interno della residenza "Menegazzi", lungo la Noalese a Treviso. Fondamentale la somministrazione della terza dose che ha scongiurato il ricovero dei contagiati in ospedale.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", quasi tutti i positivi sono asintomatici o paucisintomatici ma la direzione ha deciso di sospendere gli accessi alla struttura per una settimana in modo da tenere sotto controllo il mini-focolaio. A preoccupare la direzione è la carenza di infermieri all'interno della casa di riposo. Un nuovo contingente è previso in arrivo la prossima settimana. Su oltre 5mila persone all'interno delle case di riposo della Marca, gli anziani positivi sono meno di 300 e di questi solo 4 sono stati ricoverati in ospedale.