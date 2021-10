Covid in azienda a Valdobbiadene, salgono a cinque i contagiati

Su 19 tamponi effettuati nella giornata di martedì 5 ottobre sono risultati positivi due nuovi lavoratori romeni e due familiari dei titolari. Gravi ma stabili le condizioni della lavoratrice ricoverata in terapia intensiva

Salgono a cinque i contagi complessivi legati al focolaio Covid emerso nei giorni scorsi in un'azienda vitivinicola a Guia di Valdobbiadene. Su 19 tamponi effettuati martedì 5 ottobre (13 dei quali a lavoratori romeni il resto su titolari e familiari) sono risultati positivi due nuovi lavoratori e 2 familiari dei titolari, già positivi al precedente giro di tamponi. Altri due lavoratori, invece, si sono negativizzati. Attualmente, quindi, contando anche la lavoratrice ricoverata in terapia intensiva al Ca' Foncello, i contagi legati al focolaio sono cinque. Le condizioni della dipndente, compagna di stanza della 48enne morta nei giorni scorsi, restano gravi ma stabili. Il prossimo screening e previsto per lunedì 11 ottobre.