Focolaio Covid in tribunale dopo una cena tra dipendenti sul Montello

Poco meno di una decina di dipendenti del tribunale di Treviso sono risultati positivi al Covid nelle ultime ore: tra i contagiati dipendenti del personale amministrativo ma anche alcuni magistrati.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il contagio sarebbe partito da una cena di saluto organizzata per il trasferimento di un alto funzionario. I tamponi positivi hanno rallentato le attività del tribunale nella giornata di giovedì 25 novembre ma nessuna udienza è stata cancellata. Nel penale tutti i processi si sono svolti regolarmente, qualche disagio invece per il civile, in particolare in un paio di uffici del palazzo di giustizia. Alla cena organizzata sul Montello nei giorni scorsi avrebbero preso parte una ventina di commensali, compreso il presidente del tribunale Antonello Fabbro.