Fognature in Via Zanella, da lunedì modifiche al traffico

A partire da lunedì 9 gennaio, via Zanella (nel tratto compreso fra via Garzoni e viale Brigata Marche), sarà interdetta alla circolazione veicolare per i lavori di posa delle condotte della fognatura nera e idropotabile.

Per tutta la durata dei lavori, via Piave, nel tratto compreso tra via Granatieri di Sardegna e via Zanella, sarà a senso unico in direzione di via Zanella. Il tratto di via Piave compreso tra via Granatieri di Sardegna e il sottopasso ferroviario rimarrà disciplinato a senso unico di marcia nella medesima direzione. Verrà consentito il transito a residenti e frontisti ma anche l’accesso pedonale ai plessi scolastici, alla palestra e al circolo parrocchiale. I lavori termineranno entro il 31 marzo.