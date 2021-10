“Natura al Livelet”: il Parco si tinge d’autunno per il foliage

Una giornata interamente dedicata alla natura e ai suoi colori nel periodo più bello per il foliage autunnale. Domenica 17 ottobre il Parco Archeologico Didattico del Livelet propone “Natura al Livelet”, appuntamento che prevede, oltre alle consuete visite alle palafitte, un’escursione guidata lungo le sponde dei Laghi della Vallata e un laboratorio didattico a tema vegetale.

Il ricco programma inizia al mattino alle 9 con l’escursione naturalistica “La vallata si tinge di autunno” in compagnia delle guide di Naturalmenteguide, che condurranno i partecipanti lungo l’anello completo dei laghi, percorrendo in parte le sponde e in parte strade secondarie dei borghi antichi di Tarzo, dove le case in pietra sono abbellite da murales artistici. Lungo il percorso si avrà modo di osservare e scoprire le piante e gli animali silenziosi che popolano i laghi di Revine e di Tarzo, immersi nei cangianti colori di questa stagione. La passeggiata durerà circa tre ore e mezzo, con rientro previsto per le 12.30, e si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte al terreno accidentato.

Nel frattempo, alle ore 10 partono le visite guidate alle palafitte del Livelet, fino alla chiusura delle ore 18. Nel pomeriggio poi, dalle 14 alle 17, è previsto un laboratorio per bambini e bambine dai 4 anni in su da titolo “Stampa vegetale: delicate creazioni con foglie e colori”. La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per aderire all’escursione guidata e per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Il parco è aperto al pubblico nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Come da disposizioni vigenti, per accedere al Livelet è necessario che i visitatori di età superiore ai 12 anni esibiscano il Green Pass. Durante le visite guidate è obbligatorio indossare la mascherina dai 6 anni in su. Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.