Touring Club Italiano, bandiera arancione a Follina

La bandiera arancione, prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano per i piccoli borghi, è stato assegnato a Follina che diventa così la quarta località certificata nella provincia di Treviso e porta a 12 il numero di Comuni “arancioni” in Veneto.

Situata a ridosso delle Prealpi trevigiane, Follina si sviluppa attorno alla splendida abbazia cistercense dedicata a Santa Maria, ancora oggi intatta nel suo splendore, con opere di pregio, uno splendido chiostro, la torre campanaria e il chiostrino dell’Abate. Il monastero è al centro della vita culturale di Follina, in particolar modo per quanto riguarda la musica: nel corso dell’anno l’abbazia ospita concerti anche di livello internazionale. Il Comune è noto anche per la tradizionale arte della lavorazione della lana e della seta ed è all'interno del territorio delle colline del Prosecco (patrimonio Unesco) per cui è inevitabile visitarla sorseggiando un buon calice di Prosecco Docg Superiore. La conformazione territoriale è perfetta per gli amanti della vita all’aria aperta, con percorsi adatti alle mountain bike e al cicloturismo, percorsi per il trekking ippico e per il nordic walking.

Follina è stata premiata con la Bandiera Arancione per l’insieme di elementi di attrattività: storico-culturale con l’Abbazia, ben fruibile, enogastronomico con il Prosecco, naturalistico grazie alla fitta rete di sentieri e percorsi da fare a piedi, in bici o a cavallo, ben indicati e promossi. Efficiente è il punto informativo che permette di scoprire il territorio e buona è la vivacità della località, con numerose strutture ristorative e ricettive. La località ha ricevuto la Bandiera Arancione “in seconda istanza”: dopo aver presentato in passato una precedente candidatura, ha ricevuto dal Touring Club Italiano suggerimenti puntuali e li ha seguiti lavorando intensamente, innalzando così il livello di qualità dell’offerta locale e potendosi fregiare oggi del marchio.

La Bandiera arancione

Le bandiere arancioni sono luoghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni. Le bandiere arancioni in Italia oggi sono 267 e rappresentano l’8% delle oltre 3.200 candidature analizzate. La Bandiera Arancione porta benefici reali e tangibili (+45% arrivi e +83% di strutture ricettive in media, dall’anno di assegnazione) e supporta un vero e proprio “circolo virtuoso”: i dati raccolti restituiscono un quadro estremamente positivo, in molti casi in controtendenza rispetto al resto del Paese.