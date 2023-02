Nonna Maria festeggia 100 anni alla casa di riposo "San Giuseppe" di Follina

Pomeriggio di grande emozione nella residenza per anziani “San Giuseppe” di Follina, gestita da Sereni Orizzonti. La signora Maria Brun ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 100 anni d’età e tutti gli altri ospiti e il personale della struttura si sono riuniti per festeggiare insieme a lei questa ricorrenza.

Maria Brun è nata nel comune di Cison di Valmarino, a Rolle. Ha abitato lì fino ai 50 anni. Alla morte del marito si è trasferita dal figlio a La Bella, dove è rimasta fino a due anni e mezzo fa. È la seconda di 6 fratelli. Da piccolissima è stata mandata in casa di alcuni signori di Valdobbiadene per far la bambinaia, lavoro per il quale è sempre stata portata. Ha avuto 3 figli, 7 nipoti e 11 pronipoti, con i quali ha sempre giocato con passione.

I festeggiamenti in onore di Maria sono stati una splendida occasione per gioire insieme e la signora ha ricevuto alcuni doni floreali, che hanno suscitato in lei forti emozioni positive. Al rinfresco organizzato in suo onore erano presenti anche gli altri ospiti della residenza, che si sono riuniti per l’evento.

La struttura “San Giuseppe” di Follina può accogliere anziani non autosufficienti ed è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.