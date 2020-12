La Fondazione Benetton Studi Ricerche riapre al pubblico il bookshop di Ca’ Scarpa, nuovo spazio culturale in via Canova a Treviso. Il bookshop sarà aperto fino a giovedì 24 dicembre, dal martedì al venerdì dalle 11 alle 18, il sabato dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, e propone le pubblicazioni curate ed edite dalla Fondazione in particolare nell’ambito dello studio del paesaggio e della cura dei luoghi, ma saranno disponibili anche i libri dedicati alla storia del gioco, ai beni culturali e alla storia veneta.

La Fondazione intende così riaprire, seppur parzialmente, le porte dell’antica Chiesa di Santa Maria Nova, ora luogo dedicato alla cultura nel nome di Carlo e Tobia Scarpa, nell’attesa della riapertura dell’esposizione della XXXI edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, "Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della roccia", provvisoriamente chiusa in relazione all’attuale situazione sanitaria.

Lunedì 14 dicembre riaprirà poi al pubblico anche il centro documentazione della Fondazione (a Palazzo Caotorta in via Cornarotta), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14, su appuntamento. Riapriranno così le sale di lettura nel rispetto dei criteri di sicurezza già adottati e rimarranno attivi i servizi di prestito, ricerche su richiesta (biblioteca, archivio, cartoteca), document delivery, riproduzioni, restituzione dei prestiti nel library box esterno alla biblioteca.