Costi insostenibili, Fonderia Corrà costretta a fermare gli impianti

Tre grandi imprese trevigiane costrette a sospendere la produzione in pochi giorni a causa del caro energia: dopo Pro-Gest e Gruppo Grigolin anche la Fonderia Corrà di Montebelluna si è vista costretta a fermare gli impianti.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", nelle ultime settimane i costi di produzione erano diventati insostenibili. In un mese i rincari in bolletta avevano raggiunto il milione di euro. Fonderia Corrà dà lavoro a 150 dipendenti nello stabilimento di Montebelluna. Gli impianti saranno spenti sia a Montebelluna che nella sede principale di Thiene, in provincia di Vicenza. Nessuna certezza, per ora, su una possibile ripartenza. L'unica salvezza potrebbero essere degli aiuti governativi. Per ora comunque l'azienda non parla di cassa integrazione per i lavoratori. La speranza è che lo stop duri il meno possibile.