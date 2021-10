Fonderia Treviso, l'ex Havana diventa un discobar a ingresso gratuito

La zona Fonderia di Treviso è pronta a ripartire dopo oltre un anno e mezzo di restrizioni e chiusure dovute al Covid. Giovedì 21 ottobre riaprirà i battenti l'ex discoteca "Havana" con un nuovo nome e ambienti del tutto rinnovati.

Si chiamerà "Fonderia Treviso" e sarà un ristorante discobar ad ingresso sempre gratuito dal giovedì alla domenica. Il progetto di riaprire l'ex "Havana" era in cantiere ormai da più di un anno: l'inaugurazione era stata annunciata già a settembre 2020 ma le restrizioni legate al Covid avevano convinto la nuova gestione a posticipare l'apertura del locale. Dopo aver rinnovato gli interni con un'area ristorante e un nuovo palco per musica dal vivo e dj set, "Fonderia Treviso" si è concentrata sulla proposta gastronomica: chi vorrà cenare da domani nel locale di Via Fonderia potrà scegliere tra: pizza, tapas, tacos, bistecche Tomahawk e molti altri piatti. L'apertura dalle ore 18 lo rende anche un ottimo ritrovo per aperitivi pre-cena. Il dopo cena sarà invece all'insegna della musica e del divertimento: dopo l'inaugurazione con dj-set di domani sera, venerdì 29 ottobre il primo gruppo annunciato sul palco della Fonderia sarà la Diapason Band, tribute di Vasco Rossi. Nonostante l'ingresso gratuito, per cene e concerti la prenotazione resta caldamente consigliata. La capienza del locale sarà al 50% durante queste prime settimane di apertura e per accedere al locale sarà obbligatorio il Green Pass.

Le altre aperture

Fonderia Treviso non sarà la sola nuova apertura di questi giorni: anche in provincia sono numerosi i locali che si stanno organizzando per riaprire al pubblico. Tra questi troviamo lo storico New Age Club di Roncade che ha già annunciato una festa a tema Anni '90 per la notte di Halloween. A Conegliano, invece, sotto la Gradinata degli Alpini ha aperto ormai da un mese il nuovo Helmut pub con servizio sia a pranzo che a cena. La nota catena di locali specializzata nella preparazione di hamburger aggiunge così un nuovo ristorante alle sedi di Treviso, Mestre e Bassano del Grappa. Il rilancio della vita notturna nella Marca è ufficialmente iniziato.