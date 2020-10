Fontane, via libera alla manutenzione straordinaria della scuola don Pellizzari

La Giunta dell’Amministrazione Comunale di Villorba mantiene costante l’attenzione al mondo della scuola ed ha approvato il secondo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria don Lino Pellizzari che prevede una spesa di 75 mila euro. Con questo intervento verranno completati i lavori di impermeabilizzazione della copertura, così da garantire all’istituto altri locali idonei all’attività didattica a sostegno della necessità di garantire un efficace ed ulteriore distanziamento inter personale per la didattica in presenza come previsto nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

