Fontanelle: «Municipio senza sala consiliare dopo i lavori di ristrutturazione»

«Nell'ultimo Consiglio comunale il sindaco di Fontanelle, Ezio Dan, ha annunciato che in municipio, una volta terminati i lavori di ristrutturazione e miglioramento energetico, non ci sarà più spazio per la sala consiliare. Non è chiaro, però, dove sarà realizzata quella nuova, anche se le prime indiscrezioni dicono che sarà allestita nella sala "Marcuzzo". Per la nuova sala consiliare, invece, non è previsto alcun impegno di spesa». A dirlo è Maurina Sessolo del gruppo "Insieme per Fontanelle - Futuro Civico".

«I lavori di rinnovamento del municipio sono passati da un costo di circa un milione e 100mila euro a circa 1 milione e 500mila euro. Di questi non è previsto nemmeno un euro per la realizzazione della sala consiliare - continua la consigliera comunale - La programmazione di quest’opera infatti appare fatta in maniera molto approssimativa dalla Giunta Dan e dallo staff tecnico incaricato. Subito dopo l’inizio dei lavori sono emersi degli imprevisti per circa 400mila euro, per i quali in tutta fretta è stato contratto un mutuo (non previsto). Da parte nostra ci auguriamo, nell’interesse di tutti i cittadini, che l’opera possa essere completata nel migliore dei modi e non emergano ulteriori sorprese. Nel frattempo vanno però ricordati i due attuali primati del sindaco Ezio Dan - conclude Sessolo - Il suo comune è il primo senza sala consiliare ed è l’unico che ha chiuso le riunioni al pubblico da dicembre 2019. Forse la segreteria della Lega dovrebbe avvisare Ezio Dan che siamo in zona bianca e lo siamo stati anche l’estate scorsa».