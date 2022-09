Fonte: al via le opere per le nuove reti di fognatura e acquedotto

I lavori fanno parte di un piano più esteso che successivamente vedrà l’avvio di altri cantieri nel comune di Castelfranco Veneto, interventi necessari per ottimizzare l’idraulica della rete afferente al depuratore della città e per allacciare alla fognatura pubblica complessivamente circa 150 nuove utenze, tra cui diversi edifici residenziali e alcuni plessi scolastici. Il primo dei cantieri in programma è quello a Fonte, più precisamente nella frazione di Onè, dove si partirà già questa settimana. I lavori saranno eseguiti lungo via Lastego, arteria in cui Ats procederà con la sostituzione di oltre 1 chilometro e 150 metri di rete di acquedotto con la contestuale realizzazione di 400 metri di condotta fognaria. L’opera prevede anche l’adeguamento del nodo idraulico di fognatura in prossimità del depuratore di via Castellana.

“Il cantiere consente non solo di efficientare reti idriche datate, con conseguente riduzione delle falle, aumento del diametro dei tubi, adeguamento della portata all’utenza e minori esigenze di manutenibilità – spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori - ma anche di collegare la fognatura comunale alla rete afferente al depuratore di Castelfranco Veneto, tutelando così i corsi d’acqua superficiali”.

La durata dell’intervento sarà di 150 giorni, per un investimento complessivo di circa 500 mila euro. «Il cantiere in partenza rappresenta un intervento fondamentale per il miglioramento dei sottoservizi acquedottistici nel comune – spiega il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato – Tutto ciò andrà a beneficio dei cittadini e dell’ambiente, in un territorio, quello dei colli Asolani-Ezzelini, che rappresenta un patrimonio naturale unico e da tutelare. Ringraziamo Ats per la collaborazione e l’impegno nella realizzazione di tali opere di acquedotto e fognatura».

L’intervento a Fonte fa parte di un progetto più ampio che comprende anche un efficientamento della rete idrica e fognaria da realizzarsi nel comune di Castelfranco Veneto (e di altri interventi minori di adeguamento idraulico a San Zenone degli Ezzelini e Montebelluna), per un importo di spesa complessivo di 1 milione e 200 mila euro.

A Castelfranco Veneto, verranno posati circa 800 metri di nuova rete di acquedotto e 850 di fognatura in via Verdi – con collegamento di oltre 100 utenze alla rete, tra cui diversi edifici residenziali e alcuni plessi scolastici - mentre in via Balbi è prevista la realizzazione di 105 metri di rete idropotabile e 120 metri di fognatura.