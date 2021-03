Ex studente del liceo Canova tra i migliori Under 30 di Forbes Italia

Il futuro dell'innovazione nello Spazio passa tra le mani di un ex studente del liceo classico "Antonio Canova" di Treviso. Giovanni Pandolfi Bortoletto è stato inserito nella classifica annuale di "Forbes Italia" dedicata agli Under 30 più promettenti nel nostro Paese.

Dopo aver frequentato la scuola militare aeronautica "Giulio Douhet", Pandolfi si è iscritto al Politecnico di Milano dove ha perfezionato la sua grande passione per l'ingegneria aerospaziale. Co-fondatore di "Leaf Space" insieme a Jonata Puglia e Michele Messina, ha costruito una rete di ascolto per microsatelliti in grado di fornire servizi di raccolta dati a decine di aziende e compagnie sparse in tutto il Mondo. Il progetto, partito come start-up, conta oggi un team di 25 persone e ha già raccolto 10 milioni di euro di finanziamenti da investitori come il fondo Primo Space, Whysol Investments e RedSeed Ventures.

Tra i clienti di "Leaf Space" ci sono l'Agenzia Spaziale Europea e la Virgin Orbit del magnate Richard Branson. Nella classifica di "Forbes Italia" dedicata agli Under 30, oltre a Pandolfi compaiono nomi come il calciatore dell'Inter, Nicolò Barella, e l’attrice Matilda De Angelis, co-conduttrice della serata inaugurale dell'ultimo Festival di Sanremo 2021. Un riconoscimento che Pandolfi commenta con queste parole: «E' un risultato che voglio condividere insieme all'intero team di "Leaf Space" per tutto il duro lavoro svolto insieme in questi anni (e per i prossimi a venire). Come diceva un professore del Politecnico di Milano: Se vuoi andare veloce corri da solo. Se vuoi andare lontano, vacci insieme a qualcuno».