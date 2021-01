Fotoattualità chiude, serrande abbassate dopo sessant'anni di lavoro

Via Roma perde il suo storico negozio di fotografia. Dopo sessant'anni di lavoro, Fotoattualità non riaprirà più. Fondata nei primi anni '60 dal maestro di fotografia, Elio Ceolin, negli ultimi anni era stata mandata avanti dal fotografo Piero Mazzoli.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la chiusura definitiva sarebbe arrivata a fine dicembre 2020 dopo un anno segnato dalla crisi legata al Covid. Lo scorso marzo, dopo l'annuncio del primo lockdown nazionale, Mazzoli aveva scritto su Facebook: «Come molti colleghi, indipendentemente dalla categoria merceologica, avviso che sospendo l'attività fino a data da destinarsi. E' stata una scelta difficile ma doverosa». Negli scorsi mesi l'attività aveva riaperto per un breve periodo ma, a fine anno, è arrivata la decisione di non proseguire. Il fondatore Elio Ceolin era famoso per i suoi scatti di battesimi e matrimoni, tradizione portata avanti con successo anche da Mazzoli, che per anni ha lavorato insieme a Sandro Gardin, co-titolare del negozio. Fotoattualità era specializzata nella vendita di materiale fotografico, oltre che per i servizi di cerimonie, gli scatti per alcune delle aziende più importanti del territorio e i workshop, sempre molto seguiti. La chiusura a fine dicembre rientra nel bilancio delle quasi 500 imprese trevigiane costrette a chiudere nel 2020, secondo le stime della Camera di commercio di Treviso.