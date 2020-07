Frana un versante della collina: strada chiusa al traffico

Il maltempo dei giorni scorsi ha provocato un importante smottamento sulla collina attraversata dalla strada del Caldarment che collega Cison di Valmarino a Zuel di Qua. La strada è stata chiusa al traffico per pericolo di crollo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo smottamento ha interessato un versante ripido ed esposto della collina. La perizia geologica voluta dal sindaco Cristina Da Soller, ha evidenziato il rischio di nuovi cedimenti con conseguente pericolo per gli automobilisti sulla strada. La profondità del cedimento è di oltre 6 metri. Per garantire la completa messa in sicurezza della strada ci vorranno ancora diversi giorni. Il cantiere è stato avviato ma i disagi sono notevoli per i residenti di Rolle, Zuel di Qua e Zuel di Là a causa della chiusura anche della strada principale per Farrò chiusa dopo il nubifragio delle scorse settimane.