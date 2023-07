Male incurabile, disegnatrice d'interni perde la vita a 50 anni

Un'altra giovane vita interrotta prematuramente dalla malattia in provincia di Treviso: Francesca Nardari è mancata all'affetto dei suoi cari giovedì 27 luglio a causa di un tumore al cervello contro cui ogni cura si è rivelata vana. Aveva solo 50 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Francesca era molto nota nella zona dell'Alta Marca. Dopo il diploma all'Istituto d'arte di Vittorio Veneto (oggi liceo artistico), era diventata disegnatrice d'interni, lavorando per la "Woodever Design" di Conegliano, impresa avviata dal marito Ivan Tonon e specializzata nella produzione di mobili in legno ecologici. Francesca amava però più di ogni altra cosa la sua famiglia: dopo la nascita dei figli Riccardo e Leonardo era diventata mamma a tempo pieno, sempre gentile e disponibile con tutti. Per passione si era specializzata in Naturopatia con un corso di quattro anni dedicato alla cura delle persone attraverso l'uso dei fiori australiani. Un anno fa la scoperta della malattia: un tumore al cervello combattuto subito da Francesca che si era subito sottoposta a tutte le cure disponibili: dalla chemioterapia alla radioterapia, provando anche le cure oncologiche integrative nella speranza di poter sconfiggere la malattia. Così purtroppo non è stato e, giovedì 27 luglio, il suo cuore ha smesso di battere all'hospice "Casa Antica Fonte" di Vittorio Veneto. A piangerla oggi il marito Ivan, i figli Riccardo e Leonardo, la mamma Maria Ester, le sorelle Liliana con Martin, Wanda, il fratello Ferdinando, i nipoti Thomas e Martìn, i suoceri, il cognato, gli zii lontani, uniti ai parenti tutti. L'ultimo saluto a Francesca sarà celebrato lunedì 31 luglio, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto.