E' morto Francesco Bisetto, anima della trattoria "La Moncia"

Trattoria "La Moncia" in lutto per la scomparsa di Francesco "Biso" Bisetto, mancato domenica 21 febbraio a Casa Marani di Villorba dov'era stato ospitato dopo l'ictus che l'aveva colpito nove anni fa.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Bisetto aveva rilevato la trattoria sulla Noalese, insieme alla moglie Maria Rosa, a metà degli Anni '90. Grazie al suo entusiasmo e all'amore per la ristorazione, aveva trasformato la trattoria trevigiana in un vero e proprio punto di ritrovo culinario per centinaia di clienti che, soprattutto nei weekend, accorrevano da tutta la provincia. Grande appassionato di calcio, aveva imparato a cucinare quasi da autodidatta. Lascia ben cinque figli e gli adorati nipotini. I funerali saranno celebrati giovedì 25 febbraio, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso.