Addio al dottor Francesco Furlanello, luminare della Cardiologia

È morto Francesco Furlanello, luminare della Cardiologia. Avrebbe compiuto 94 anni il 24 gennaio. Lavorò come primario anche a Motta di Livenza dal 1967 al 1973. Fu il fondatore del reparto di cardiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento.

Furlanello si è spento nella notte, a casa sua. Nato a Minerbe, in provincia di Verona, ma trentino d'adozione, era malato da tempo. Considerato uno dei padri della cardiologia moderna non solo in Italia ma nel mondo, era uno dei massimi esperti a livello internazionale in cardioaritmologia clinica e sportiva. Fu lui a fondare, e a dirigere fino al 1996, il reparto di cardiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Tra gli altri incarichi, fu anche consulente cardiologo ai mondiali di calcio di Italia ‘90 e e del Coni per la valutazione dell’idoneità agonistica di atleti con patologie cardiache. Era considerato uno dei massimi esperti a livello internazionale in cardioaritmologia clinica e sportiva. Carattere forte, un po' sanguigno, volitivo: ascoltava, ma decideva sempre lui. Nell'agosto del 1987 il presidente della Repubblica Sandro Pertini, in vacanza in val Gardena, non sentendosi bene decise di essere portato al Santa Chiara di Trento e non nella più vicina Bolzano per essere visitato proprio da «quel campione del cuore». Il presidente, visitato a puntino, se ne andò convinto dalla certezza della diagnosi più che fausta. Ai campionati di calcio di Italia ’90 spedì a casa due giocatori con problemi al cuore, curarandoli. Un predestinato della medicina: dopo la laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti si era specializzato in Cardiologia e Medicina interna. Dal 1967 al 1973 gli anni come primario presso l’ospedale di Motta di Livenza. Poi il richiamo del Trentino: fino al 1996 primario e fondatore della divisione di cardiologia e del Centro aritmologico dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Dal 1996 fino al 2000 consulente del Centro di aritmologia clinica ed elettrofisiologia del San Raffaele di Milano e del policlinico San Donato di Roma. Fondatore, e per 10 anni presidente, del Gruppo italiano delle aritmie e della Società italiana di cardiologia dello sport. I suoi saggi scientifici hanno trovato spazio sulle principali riviste internazionali specializzate. Relatore ai congressi in tutti i continenti, per molti anni ha organizzato a Marileva il convegno internazionale dei cardiologi.