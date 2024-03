Addio al dottor Francesco Longo, medico di famiglia a Preganziol

Coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dov'erano ma ovunque noi siamo. Con queste parole di Sant'Agostino si apre l'epigrafe del dottor Francesco Longo, medico di famiglia in servizio per anni negli ambulatori di San Trovaso e Sambughè di Preganziol. Aveva 76 anni, fatale un tumore incurabile.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la malattia gli era stata diagnosticata lo scorso novembre. A inizio di febbraio le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate dopo essere stato colpito da un ictus. Ricoverato tre settimane al Ca' Foncello, ha trascorso gli ultimi giorni di vita all'hospice Casa dei Gelsi. Originario di Catania, si era laureato in Medicina e chirurgia nel 1979. Nel 1981 il trasferimento a Treviso dove aveva iniziato a svolgere l'attività di medico di base che aveva cercato di continuare anche dopo aver raggiunto la pensione. Un dottore d'altri tempi, sempre disponibile per i suoi numerosi assistiti che andava a visitare anche a casa, soprattutto se anziani. Nelle ultime settimane di malattia sono stati tantissimi i suoi ex pazienti che lo hanno raggiunto con messaggi e attestazioni di affetto e vicinanza. A piangerlo oggi ci sono le figlie Valentina e Maria Cristina. La loro mamma Maria Ausilia. La compagna Laura. La sorella Grazia e il fratello Vito. Domani, mercoledì 20 marzo, il funerale alle ore 15 nella parrocchia di San Giuseppe a Treviso. A chi parteciperà alle esequie i familiari chiedono non fiori ma eventuali offerte che saranno devolute ad Advar.