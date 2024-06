Selvana piange l'imprenditore Franco Marini: «Il lavoro la sua vita»

Treviso perde uno degli imprenditori più stimati e conosciuti della città: Francesco Marini, "Franco" per amici e conoscenti, è mancato nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno all'età di 80 anni. Fatale un arresto cardiaco che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari.

Negli ultimi mesi aveva festeggiato il 50esimo anniversario della sua azienda a conduzione familiare, la Marini Autospurghi Srl con sede in via Zanella a Treviso, diventata negli anni una vera e propria istituzione nel settore. Una vita, quella di Marini, votata interamente al lavoro. «Tutto quello che so me l'ha insegnato lui» ricorda commosso il figlio Federico ai nostri microfoni. «Non esistevano sabati o domeniche, né hobby o distrazioni: mio papà ha sempre vissuto diviso tra casa e lavoro». A segnarlo profondamente era stata la scomparsa improvvisa della moglie Costanza, mancata nel 2012 per un improvviso arresto cardiaco. Rimasto vedovo, Franco non aveva mai del tutto superato il lutto nonostante la vicinanza di figli e sorelle. Un lavoratore dal cuore buono e gentile, stimato da molti. Prima di fondare la Marini Autospurghi Srl, Franco aveva lavorato nei campi di Selvana come agricoltore. Dopo 50 anni di attività la sua azienda vanta 6 collaboratori e diversi camion impegnati nelle strade del capoluogo. Un imprenditore sempre presente per la sua famiglia. A piangerlo oggi i figli Elena e Federico, le sorelle Maria e Rita e quattro nipoti. Già fissata la data del funerale, mercoledì 26 giugno, alle ore 15, nella chiesa di Cristo Re a Selvana.