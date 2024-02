Addio all'avvocato Francesco Mazzarolli, nipote dell'ex sindaco di Treviso

Mondo dell'avvocatura in lutto per la scomparsa improvvisa di Francesco Mazzarolli, mancato all'affetto dei suoi cari a 62 anni. Iscritto all'Ordine degli avvocati di Padova, Mazzarolli era nipote dello storico sindaco di Treviso, Antonio Mazzarolli.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il 62enne era socio dello studio legale di famiglia fondato a Treviso a inizio Novecento da Francesco Adriano Mazzarolli e oggi attivo principalmente a Padova. Francesco era avvocato amministrativista e abilitato al patrocinio alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature superiori. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Padova con una tesi in Diritto del lavoro sulle rappresentanze sindacali aziendali, Mazzarolli aveva svolto la pratica forense nello studio del professor Augusto Cerino Canova. Esperto di pubblico impiego e appalti di opere pubbliche, era stato eletto nel consiglio direttivo dell'Associazione veneta avvocati amministrativisti. A piangerlo oggi la moglie Nicoletta, con i tre figli Leopoldo, Alvise con Carlotta, e Guglielmo; il fratello Ludovico, con la moglie Augusta Gullo e i figli Antonio e Francesco Adriano; le sorelle Anna, con il marito Maurizio Marchesini, e Luisa. I funerali saranno celebrati martedì 13 febbraio, alle 14.30, nella Chiesa di Santa Sofia a Padova.