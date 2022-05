Francesco Zambon assunto dall'Ulss 2: si occuperà del nuovo piano pandemico

Francesco Zambon, medico e ricercatore originario di Vittorio Veneto, è stato assunto dall'Ulss 2 che lo ha selezionato tramite concorso pubblico per un importante lavoro a tempo determinato: affiancare il dottor Formentini nella realizzazione del nuovo piano pandemico dell'Ulss 2 che sarà valido fino al 2023.

Zambon ha ottenuto l'incarico a tempo determinato tramite concorso pubblico, sostenendo una prova brillante e presentando il curriculum più valido tra quelli dei candidati in lizza. Ex funzionario dell'Oms, Zambon si era dimesso nei mesi scorsi dopo aver denunciato l'adozione da parte del Governo di un piano pandemico nazionale non aggiornato durante la prima ondata della pandemia Covid. Dopo quell'esperienza Zambon aveva anche pubblicato un libro dal titolo: "Il pesce piccolo, una storia di virus e segreti". L'incarico ottenuto presso l'Ulss 2 suona oggi come un'importante rivincita professionale per il ricercatore trevigiano.