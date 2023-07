“Martirio”, il nuovo romanzo del giornalista Franco Allegranzi

Si chiama “Martirio” (Giovane Holden Edizioni, 2023) il nuovo romanzo del giornalista Franco Allegranzi. Un thriller poliziesco e psicologico che racconta di una serie di omicidi che scuote un’intera provincia, e narra un’indagine complessa tra corruzione, malavita locale e internazionale, attentati misteriosi e strani incubi. L’azione si sposta tra Cortina e Bibione, l’Ucraina e il sud della Francia. «Una storia che trae spunto dalle cronache locali e che non ha morali da insegnare – spiega l’autore – ma semmai mettere in dubbio certezze e abitudini del quotidiano. Nel libro, come nella vita, nulla è davvero mai come sembra». Si tratta del secondo romanzo di Franco Allegranzi che con il primo, “Artigli” (Echos Edizioni, 2021), romanzo di formazione, era stato inserito nella cinquina finalista del Premio Nazionale Città di Siena 2022 e aveva ottenuto altri riconoscimenti. Per entrambi i libri, i diritti d’autore sono devoluti ad un’onlus internazionale. Il 23 settembre il giornalista di San Vendemiano sarà a Suzzara (Mantova), essendo stato selezionato, con il noto scrittore e conduttore televisivo Carlo Lucarelli, tra i finalisti del Nebbia Gialla Suzzara Noir Festival, sezione racconti inediti.