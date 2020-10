Malattia incurabile al fegato, il sorriso di Franco si spegne a 69 anni

«Quando dicono che gli amori dell’estate non durano, hanno ragione». Con queste parole Chiara Casarin, storica dipendente della Provincia di Treviso, ha annunciato su Facebook la scomparsa del marito Franco Buso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Milanese d'origine ma trevigiano d'adozione, Buso è mancato nella giornata di domenica 25 ottobre per una grave malattia al fegato. Mercoledì 21 ottobre era stato ricoverato al centro trapianti di Padova dove avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento proprio per provare a migliorare le sue condizioni di salute. In pochi giorni però la malatta ha avuto il sopravvento e Franco è morto a 69 anni. Da quattro anni era in pensione dopo aver lavorato come funzionario di banca. La sua grande passione era la scrittura. Con Chiara Casarin si erano conosciuti a Jesolo in una calda estate di cinquant'anni fa. Un incontro diventato subito l'amore di una vita intera. La coppia viveva a Trevignano e dalla loro unione era nata la figlia Irene. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore ma, dalle prime indiscrezioni, sembra che Franco sarà sepolto nel cimitero di Canizzano. «Buon viaggio mio compagno, sii in pace, Irene ed io lo saremo» il commiato commosso della moglie.