Addio al dottor Franco Dotto: «Punto di riferimento per l'odontoiatria veneta»

Se ne è andato mercoledì mattina, 31 gennaio, dopo una lotta contro un male che, fino all'ultimo, non è riuscito a tenerlo lontano dalle sue grandi passioni: il lavoro e l'attività sportiva. Gianfranco Dotto, per tutti Franco, odontoiatra dell'Ulss 2, è mancato all'affetto dei suoi cari a 68 anni.

Fino a pochi giorni fa lo si poteva ancora vedere tra i reparti del Ca' Foncello e, poco meno di un mese fa, era andato a sciare sulle piste di Sesto Pusteria, le stesse che hanno visto nascere Jannik Sinner. Lo sci, così come la moto e la barca erano le sue grandi passioni a cui non ha voluto rinunciare nemmeno dopo aver scoperto la malattia che l'ha strappato nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari. Figlio del dentista Virginio "Mummo", storico il suo studio in piazza dei Signori, Franco Dotto dopo gli studi, aveva aperto nel 1983 un ambulatorio dentistico con l'amata moglie Maria Loretta Negro, a Breda di Piave. In servizio al Ca' Foncello dal 1988, ancora oggi era un punto di riferimento per colleghi e pazienti, arrivati da tutto il Veneto per farsi visitare da lui. Dotto faceva parte dell'equipe di chirurgia Maxillo Facciale ed era professore a contratto di Ortodonzia all'università di Igiene Dentale di Treviso. Figura simbolo di Andi Treviso, era tuttora presidente della commissione Albo Odontoiatri, nell'Ordine dei Medici della provincia. Un medico ricordato oggi come una persona splendida sia dentro che fuori l'ambito lavorativo. Molti trevigiani lo ricordano oggi a fare il tifo a Monigo, grandissimo appassionato di rugby: suo nipote era Pier Massimiliano Dotto, figlio del fratello Paolo, dirigente storico del Benetton mancato nel 2023. A piangerlo oggi l'amata Maria Loretta, la figlia Virginia, anch'essa medico e odontoiatra, i nipoti Cesare e Orlando, le sorelle Liliana, Roberta e Diana (il fratello Antonio è morto a soli 52 anni nel 2018), i cognati e gli altri nipoti. L'ultimo saluto sarà celebrato venerdì 2 febbraio, alle ore 11 nel Duomo di Treviso.

Il cordoglio

Luca Zaia, Governatore del Veneto, lo ha ricordato con queste parole: «Franco Dotto è stato una figura di riferimento per tutta la medicina e l’odontoiatria veneta. Le sue grandi doti professionali, l’impegno nell’associazionismo con Andi e il suo immancabile sorriso con amici, parenti e pazienti ci mancheranno. È scomparso troppo presto. Dotto amava la sua famiglia, alla quale rivolgo il mio più profondo cordoglio - aggiunge Zaia - la sua professione che lo ha portato ad essere riconosciuto tra i migliori odontoiatri in attività, con un impegno particolare presso l’ospedale Ca’ Foncello, al servizio di numerosissimi pazienti durante tanti anni di servizio. Un riferimento anche nel campo dello sport, dove non ha lesinato energie in favore dell’associazionismo, unendo con grande forza e determinazione l’impegno sociale alla sua vita di medico e di uomo. «La sanità trevigiana - conclude Zaia - perde una sua eccellenza professionale, ma anche una bella persona».

Un grande vuoto quello lasciato dalla scomparsa di una delle figure di riferimento per l’odontoiatria trevigiana. Franco Dotto nel corso della sua lunga carriera ha saputo far convivere la professione con il grande impegno in favore dei colleghi, ricoprendo numerose cariche all’interno della Sezione di Treviso dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ma avendo anche un ruolo nella Cao provinciale, della quale era Presidente. «Una delle sue maggiori virtù – ricorda il presidente Andi Treviso, Dario Danella - era quella di saper dialogare con tutti, dai colleghi meno giovani a quelli che, come me, a suo tempo, muovevano i primi passi all’interno dell’Associazione». L'esecutivo nazionale Andi, con il presidente nazionale Ghirlanda, hanno espresso alla famiglia Dotto le più sentite condoglianze. Cordoglio anche da parte di tutto il direttivo di Andi Treviso, presente con una delegazione alle esequie del dottor Dotto.