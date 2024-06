Addio a 'Frankie' Gasparin: «Adesso potrai incontrare il tuo mito Elvis»

Mondo della musica trevigiana in lutto per la prematura scomparsa di Franco "Frankie" Gasparin, ideatore degli "Elvis Days" mancato a 56 anni per una malattia contro cui ogni cura si è rivelata vana. Centinaia i messaggi di cordoglio apparsi sui social non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi.

Classe '68, Gasparin era originario di Ponzano Veneto dove la sua famiglia gestisce da anni l'osteria "Al Baston". Nel 2000, di ritorno da un viaggio a Memphis, l'idea geniale di organizzare nella Marca una manifestazione dedicata al suo idolo: Elvis Presley. La prima edizione degli "Elvis Days" organizzata a Merlengo aveva radunato 300 persone: sette anni più tardi i partecipanti erano diventati 30mila. A quel punto Gasparin ha interrotto l'esperienza, oggi proseguita con una nuova gestione ma sempre grande successo a Treviso. In molti lo ricordano agli eventi organizzati dall'Home Rock Bar: dall'Home Festival fino alle serate in Fonderia. Simpatia, convivialità, passione per la musica e una grande intraprendenza sono le doti che hanno sempre contraddistinto "Frankie". A piangerlo oggi ci sono due figli, il primogenito Elvis, 24 anni, e Leonardo di 20. Negli ultimi tempi una grave malattia l'aveva costretto a ritirarsi dalla vita piena di contatti e socialità che amava fare. Purtroppo tutte le terapie si sono rivelate vane contro il male che aveva colpito Gasparin. Il suo cuore ha smesso di battere a 56 anni. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.

Il ricordo

Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano Veneto, ha voluto dedicargli queste parole: «Mi piace ricordarlo com'era da ragazzo, quando ci trovavamo sotto il sole in pieno luglio a giocare a calcio nel campo sportivo della parrocchia di Merlengo. In quelle estati degli Anni '80 l'importante era trovarsi per condividere le poche cose che ci bastavano per divertirsi. La vita di "Frankie" non è stata semplice perchè non sempre i percorsi che si fanno sono lineari. Una cosa però è certa: la tua bontà d'animo non è mai mancata. Ora Frankie potrai finalmente incontrare e chiacchierare con il tuo mito, Elvis Presley».