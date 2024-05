Addio a Franco Prior, ex consigliere regionale e simbolo del centrodestra

Il centrodestra trevigiano piange la scomparsa di Franco Prior, per anni militante del Movimento Sociale Italiano e di Alleanza Nazionale. Affetto da oltre un anno di grave insufficienza polmonare, viveva attaccato alla macchina per l'ossigeno.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", a trovarlo senza vita è stato il figlio Gianfranco. Prior è morto nel sonno all'età di 81 anni. Un uomo fedele alle istituzioni, che per anni ha servito lo Stato a partire dal servizio militare come carrista nell'Esercito. Negli Anni '90 la sua carriera politica aveva raggiunto il picco, sfiorando nel '92 l'elezione al Senato e nel '95 raggiungendo la nomina a consigliere regionale con Alleanza Nazionale, carica ricoperta per ben dieci anni diventando una colonna storica del centrodestra trevigiano. Nella destra trevigiana è stato una colonna dell'Msi e di An. Ha appoggiato con convinzione Gianfranco Fini nel passaggio da Msi ad Alleanza Nazionale. Ha sempre portato avanti le sue battaglie politiche, anche a costo di andare contro corrente come la sua lotto contro l'aborto e la creazione di un cippo commemorativo nel luogo dell'eccidio della Cartiera Burgo. Nella sua attività politica è stato molto vicino a Gustavo Selva, con cui condivideva molte posizioni. Ma tra le sue amicizie c'era anche Zeno Giuliato, alfiere della sinistra ma stimato rivale. Un uomo e un politico d'altri tempi: la data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.