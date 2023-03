Addio all'imprenditore Franco Vaccari, Sportsystem in lutto

"Sarai sempre nel cuore di chi ti ama", questo il messaggio che i familiari hanno voluto sull'epigrafe di Franco Vaccari, imprenditore simbolo dello Sportsystem di Montebelluna, mancato sabato 11 marzo ad 83 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", solo due mesi fa Vaccari aveva partecipato ai funerali del fratello Giovanni Battista (per tutti "Titta"). I loro nomi hanno reso grande il marchio Nordica e la produzione di scarponi da sci "made in Montebelluna". Franco è stato per anni presidente di Nordica, nel 1989 era lui alla guida dell'azienda al momento della cessione a Benetton. Nordica produceva all'epoca 1,7 milioni di paia di scarponi da sci ogni anno. Dopo la vendita dell'azienda, Franco aveva acquisito la Dolomite, altro brand simbolo per gli appassionati di scalate e montagna. Nel 2003 il ritorno in Tecnica Group. Una vita imprenditoriale vissuta al massimo quella di Franco, con grandissimo impegno e dedizione. Insieme ad Andrea Tomat e Adriano Sartor, Vaccari aveva acquistato anche il marchio Lotto, diventato Lotto Sport Italia. Negli ultimi anni, ritiratosi a vita privata, aveva ceduto le sue quote aziendali e cambiato casa. L'ultima apparizione pubblica ai funerali del fratello "Titta", un lutto che l'aveva segnato nel profondo. A piangere Franco oggi ci sono la moglie Anna Maria, i figli Giacomo e Valentina e gli adorati nipoti oltre ad amici e conoscenti di una vita. L'ultimo saluto martedì 14 marzo, alle ore 15, in Duomo a Montebelluna. Dopo la cerimonia la salma di Franco sarà cremata.