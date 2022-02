San Polo di Piave, il sindaco Fantuzzi passa a Fratelli d’Italia

Nuovo ingresso tra le fila di Fratelli d’Italia Treviso: venerdì mattina, 18 febbraio, è stato ufficializzato l'ingresso nel partito del sindaco di San Polo di Piave, Nicola Fantuzzi. «Fantuzzi si aggiunge così alla lista di sindaci e amministratori locali che stanno aiutando Fratelli d’Italia nella sua crescita sul territorio - commenta il coordinatore provinciale di Treviso Giuseppe Montuori - Una figura giovane e brillante che ci aiuterà a crescere anche nell’area dell'opitergino mottense, insieme al sindaco di Meduna Arnaldo Pitton».

Anche il senatore e coordinatore regionale Luca De Carlo accoglie con soddisfazione la nuova entrata: «È un altro tassello che conferma la crescita del partito a livello nazionale e sui territori. Un giovane serio è preparato che ci aiuterà a far crescere il partito perché, oltre all’importante lavoro a livello nazionale, è necessario portare e tradurre sui territori le nostre proposte politiche e proprio per questo ci serve l’aiuto di quei sindaci e amministratori locali che in numero sempre crescente stanno sposando il nostro progetto». Un progetto che, per lo stesso Fantuzzi «non può non essere condiviso, ho conosciuto e collaborato con il senatore De Carlo durante la stesura del regolamento intercomunale di polizia rurale nell'Opitergino/mottense, ne ho apprezzato i consigli e l’attenzione per il territorio. In Fratelli d’Italia ho riconosciuto voglia di crescita e di cambiamento, ma soprattutto coerenza, valore che nella politica di oggi è sempre più raro. Ringrazio quindi il partito, il coordinatore provinciale Montuori e il senatore De Carlo per l’accoglienza e a loro assicuro che continuerò a lavorare con impegno per far crescere il partito sul nostro territorio».