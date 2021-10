Fridays for future Treviso, venerdì nuovo sciopero per il clima

A meno di un mese dalla loro ultima mobilitazione in città, i giovani del movimento Fridays for future Treviso hanno annunciato un nuovo sciopero per il clima in programma venerdì mattina, 22 ottobre. Il corteo si radunerà alle 8.30 di mattina davanti alla Palla di ferro in Via Roma, a pochi metri dalla stazione delle corriere di Treviso.

«Scendiamo nuovamente in piazza per dire che noi non ci stiamo più. Se provano a toglierci il futuro, noi ci prendiamo il diritto di dire basta, il diritto di scendere in piazza e contestare politiche pericolose e dannose». Queste le parole degli attivisti su Facebook. La mobilitazione dello scorso 24 settembre aveva radunato in corteo centinaia di giovani e la previsione è che la manifestazione di venerdì replichi l'alta affluenza di studenti e manifestanti in città. Il corteo si snoderà tra strade e piazze simbolo del centro storico per concludersi al punto di partenza in Via Roma a tarda mattina.