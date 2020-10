Fuga di gas a Santa Bona, arrivano i vigili del fuoco

Erano le 11.25 di domenica mattina, 4 ottobre, quando i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti nel quartiere di Santa Bona per una fuga di gas segnalata dai residenti di un'abitazione in via Luigi Lucatello.

La fuga di gas, stando alle informazioni fornite dai pompieri, sarebbe partita dal contatore dell'abitazione, allacciato male alla rete. Un problema che rischiava di avere conseguenze molto gravi per i residenti della zona. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza la fuga di gas concludendo l'intervento già in tarda mattinata. Nessuna persona ha avuto bisogno delle cure del Suem 118 ma in Via Lucatello l'intervento dei vigili del fuoco aveva suscitato preoccupazione e curiosità tra i residenti.