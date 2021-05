Fulmine si abbatte sulla ferrovia: interrotta per ore la linea Treviso-Montebelluna

Alle ore 18.30 di ieri, sulla linea ferroviaria Treviso – Montebelluna, il traffico ferroviario è stato immediatamente sospeso in prossimità di Postioma a causa delle avverse condizioni meteo che stavano interessando la zona e che hanno provocato un inconveniente tecnico alla linea a causa di un fulmine. Rfi ha dunque subito riprogrammato l’offerta ferroviaria nell'attesa che i tecnici terminassero con le dovute riparazioni. Ovviamente, visto anche l'orario di punta, i disagi provocati ai pendolari non sono stati pochi e si sono risolti solo a tarda sera.

A Pieve di Soligo, invece, ieri pomeriggio è scoppiato un incendio in un’abitazione in via Gioberti, sempre a causa di un fulmine. Im questo caso, dopo l'allarme fatto scattare da un vicino, sul posto si sono presentati i vigili del fuoco di Conegliano, un’ambulanza, un’automedica e i carabinieri di Cison di Valmarino. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito anche se i danni sono stati sicuramente evidenti.