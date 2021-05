Morto a 37 anni dopo un incidente in moto: domani l'addio ad Andrea

Si terranno sabato alle ore 15, nella chiesa di Sant'Andrea di Barbarana, i funerali di Andrea Montagner, il 37enne centauro di San Biagio di Callalta che sabato scorso è rimasto sfortunatamente coinvolto in un incidente mortale in Friuli, tra Piancavallo ed Aviano. Andrea, quel giorno, si trovava in compagnia di altri due motociclisti quando il gruppo ha imboccato una galleria paramassi e qui, per cause in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del mezzo finendo così per schiantarsi contro un pilone di cemento a bordo strada. Gli altri motociclisti, sotto choc, hanno subito cercato di prestare soccorso all'amico, lanciando l'allarme al 118. Sul posto erano quindi intervenuti l'automedica, l'ambulanza e l'elicottero, oltre ad una pattuglia della polizia stradale che ha interrotto il traffico lungo l'arteria. Medici e infermieri hanno trasportato d'urgenza il 37enne all'ospedale di Udine dove è rimasto ricoverato, in coma, nel reparto di terapia intensiva fino al pomeriggio di domenica quando ne è stata certificata la morte, tanto da portare i genitori (papà Berto e mamma Paola) a firmare il nullaosta per l'espianto degli organi. Venerdì sera, presso la chiesa di Sant'Andrea di Barbarana, sarà recitato il rosario in suo ricordo a cui parteciperanno anche alcuni suoi colleghi della Lafert di San Donà.