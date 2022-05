Celebrato il funerale di Davide Pavan, il parroco: «Gli occhi sono disidratati dalle lacrime»

Si sono svolti sabato 21 maggio, alle ore 15.30 presso la chiesa di Morgano, i funerali di Davide Pavan, il 17enne studente dell'istituto Max Planck travolto e ucciso domenica 8 maggio, lungo via Olimpia a Paese dalla Golf guidata da Samuel Seno, 28enne agente della Questura di Treviso e rugbista in forza all'Asd Rugby Paese, mentre in sella al suo scooter stava tornando a casa dopo aver riaccompagnato la fidanzata a Castagnole. A officiare la cerimonia è stato don Gaudenzio Pavan, zio del ragazzo morto e parroco di Cortemilia (località in provincia di Cuneo) insieme al parroco di Morgano don Mario Vanin, mentre in paese è stato ossservato un minuto di silenzio in tutte le scuole per ricordare il ragazzo, così come richiesto dal sindaco Daniele Rostirolla.

"Per me è molto difficile parlare oggi di Davide, essendo io un parente - ha detto don Pavan durante la sua omelia - Però sono un sacerdote e la famiglia me lo chiede, anche se avrei lasciato volentieri ad altri questo compito. Un evento tragico come questo ci porta rabbia e ribellione, e qualcuno dal dolore può anche decidere di togliersi la vita. Sembra tutto un tunnel oscuro senza via di uscita. Tutti viviamo questo momento in rispetto e silenzio e gli occhi sono disidratati dalle lacrime. Ora rialziamoci tutti e ricominciamo, un appello soprattutto a mio nipote Nicola, fratello di Davide, e agli amici, State vicini ai genitori e non perdetevi, così come avrebbe voluto il nostro amato Davide".

LE INDAGINI

Il sostituto procuratore Mara De Donà nei giorni scorsi ha disposto un accertamento cinematico sulla scena della tragedia che sarebbe stata causata dall'invasione della carreggiata opposta da parte di Seno, trovato positivo all'alcol test con un valore di 1,20. L'incarico è stato affidato a Francesco Sottana. Nel frattempo la famiglia Pavan, rappresentata dagli avvocati Davide Favotto e Lisa Caldato (mentre i nuovi legali di Samuel Seno sono gli avvocati Fabio Capraro e Luciano Meneghetti) ha nominato come consulente l'ingegnere Pierluigi Zamuner.