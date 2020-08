Morto per un attacco d'asma: i palloncini lanciati dalla famiglia arrivano in Rep. Ceca

Sono arrivati fino a Městys Lukov, in Moravia Meridionale (Repubblica Ceca), i palloncini lanciati in aria sabato mattina dagli amici e dalla famiglia di Filippo Monego, il 15enne di Signoressa deceduto tra le braccia dei genitori nella serata di mercoledì a seguito di una crisi asmatica. Filippo era infatti ad una festa in casa di amici quando ha iniziato a sentirsi poco bene ma, non avendo con sé l'inalatore, era poi corso a casa in bici dove però è arrivato stremato tanto che il cuore non ha retto lo sforzo. Una morta improvvisa quindi, che ha lasciato lo sconforto un'intera comunità, talmente tanto che durante il funerale non sono bastate le 400 sedie fatte allestire dal parroco di Signoressa all'esterno della chiesa. Sono stati infatti centinaia e centinaia coloro che hanno raggiunto il sagrato per dare l'ultimo saluto a Filippo. Oltre alla famiglia erano presenti gli amici della parrocchia, quelli del Carnevale locale, i compagni di scuola del Planck e anche tanti sconosciuti che hanno dunque voluto portare un ultimo saluto ad un ragazzo che aveva ancora tutta una vita davanti, spezzata però troppo presto.

