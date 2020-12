Morte di Remo Sernagiotto, venerdì in Duomo a Montebelluna il funerale

Si svolgeranno venerdì 4 dicembre, in Duomo a Montebelluna, le esequie dell'ex europarlamentare e imprenditore trevigiano Remo Sernagiotto. Il 65enne, da tempo malato di cuore, è difatti deceduto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, nella giornata di domenica, dopo diversi giorni passati in uno stato comatoso a seguito di un arresto cardiaco di cui era stato vittima. E proprio dall'obitorio del nosocomio trevigiano partirà la processione che accompagnerà poi la salma fino al Duomo di Montebelluna dove ad attenderlo ci saranno molteplici amici e colleghi. Sono infatti già moltissime le richieste pervenute alla famiglia da parte di personalità, locali e non, che vorrebbero partecipare all'ultimo saluto di Remo. Dunque, quella di venerdì si annuncia essere sicuramente una cerimonia molto sentita e partecipata da parte di tutta la comunità.